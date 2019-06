Het grootste zeegaande stoomschip van Nederland naar Havenfestival IJmuiden

WORMERVEER - Aan de kade van de Zaan in Wormerveer wordt de laatste hand gelegd aan de Elfin. Het 33 meter lange stoomschip is dit weekend te bewonderen op het Havenfestival in IJmuiden.

Het schip werd in 1933 gebouwd als torpedojager voor de Britse marine. De Stichting voor het Behoud van het Stoomschip kocht het in 1995 aan: "Een compleet vergane roestbak was het", vertelt Frank Boom die zich met andere vrijwilligers ontfermde over het schip.

Het kostte de mannen jaren om het schip weer toon- en vaarbaar te maken. Maar als je eenmaal gek bent van stoom, heb je dat graag voor over. Frank toont de machinekamer en draait de kraan open om het schip op stoom te krijgen. Negenduizend liter moet verwarmd worden tot 100 graden celsius. Dat kost heel veel geld en tijd. Minstens zes uur duurt het voordat er gevaren kan worden. Dat gebeurt dan ook niet dagelijks.

Zo'n zes keer per jaar is het varende stoomschip te bewonderen. Natuurlijk met de intocht van Sinterklaas en morgen - 28 juni - als het naar de haven van IJmuiden zal varen.