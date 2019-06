Tuinstoelen in de fik op balkon Huizen: veel schade, geen gewonden

HUIZEN - Bij de brand op het balkon van het appartement aan de Vloedwal in Huizen is niemand gewond geraakt. Bij aankomst kreeg de brandweer te horen dat de bewoner waarschijnlijk nog binnen was, maar dat bleek niet het geval.

Het getroffen complex bestaat uit zogeheten visio-woningen voor mensen met een visuele of meervoudige beperking. In dit specifieke appartement wonen mensen met een meervoudige berperking, die door hun handicap niet (erg) mobiel zijn, laat de woordvoerder van de brandweer Gooi en Vechtstreek weten.

De brand is door onbekende oorzaak ontstaan en zette al snel tuinstoelen op het balkon in lichterlaaie. Omdat de afwezige bewoner de balkondeur open had laten staan, trok de dikke rook naar binnen en zette die de woning blauw.

"Er is verbazingwekkend veel schade", aldus de woordvoerder. "Veel rookschade en er is een hoog co-gehalte gemeten, dus de woning is voorlopig onbewoonbaar. Toch spreekt hij van 'een geluk bij een ongeluk': "Want de bewoner is normaal gesproken rond dit tijdstip wel altijd thuis."

Omdat het vermoeden bestond dat er nog iemand binnen was, kwam de brandweer met meer manschappen en materieel ter plaatse dan gebruikelijk bij branden van deze omvang. Uiteindelijk stonden er zo'n tien brandweerlieden, twee tankautospuiten en een redvoertuig in de straat. Het balkonbrandje werd uiteindelijk vanaf straat geblust.