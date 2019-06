Dorpsraad Wijk aan Zee: "Tata Steel had geld rechtszaak beter in maatregelen kunnen steken"

WIJK AAN ZEE - De Dorpsraad Wijk aan Zee vindt dat Tata Steel en Harsco het geld dat ze kwijt zijn aan de rechtszaak tegen de provincie Noord-Holland beter kunnen besteden aan maatregelen die de milieu-overlast tegen gaan. In de rechtbank van Haarlem vocht Harsco vandaag de dwangsommen aan die de provincie het bedrijf heeft opgelegd.

De Dorpsraad was als belanghebbende ter ondersteuning van de provincie aanwezig. Mirjam Gosen van de Dorpsraad benadrukt het belang van de dwangsommen:

Het gaat tot nu toe om een bedrag van 375.000 euro. Maar zolang de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied de op het terrein van Tata Steel gevestigde verwerker van slak (een restproduct in de productie van staal) op milieu-overtredingen blijft betrappen, kan dat bedrag nog oplopen. Bij twaalf overtredingen kan het zelfs leiden tot intrekking van de vergunning.

Grafietregens

Het zijn met name de bij de stort van de slak ontsnappende grafietregens waarover de mensen in Wijk aan Zee zich zorgen maken. Deze bevatten, zo is begin deze maand uit een rapport van het RIVM gebleken, schadelijke stoffen als lood, mangaan en vanadium. Vooral jongen kinderen zijn er gevoelig voor.

Harsco-advocaat Van Rossem stipte aan welke maatregelen Harsco heeft genomen om de 'zwarte regens' tegen te gaan: er wordt onder meer een hal gebouwd die de overlast 'tot bijna nul' gaat reduceren, het werkwijze bij het maken van staal is aangepast en er worden twee keer zoveel slakpannen gebruikt. Van Rossem: "Die maatregelen hebben effect. Het aantal incidenten de laatste maanden is daardoor bijna nul."

'Meerdere stofkolommen per dag'

Via deze maand gemaakte foto's van getuige-deskundige Dirk Jan Prins probeerden de Dorpsraad en de Stichting IJmondig aan te tonen dat de uitstoot nog steeds doorgaat. Prins: ''Er zijn elke dag meerdere stofkolommen te zien."

Harsco vond dat uit de afbeelden niet viel op te maken dat er overtredingen waren gemaakt en vond de inspectie-verslagen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied die aan de basis van de sancties stonden 'onzorgvuldig.' Van Rossem: "Vaak is er pas drie of vier maanden nadat er er een ovetreding is geconstateerd rapport opgemaakt."

Geen begrip voor dubbele pet

De inwoners van Wijk aan Zee, van wie enkelen de rechtszaak bijwoonden, begrijpen niet dat Tata Steel en Harsco aan de enige kant zeggen er alles aan te doen een zo goed mogelijke buur te zijn en aan de andere kant de rechter vragen de sancties ongedaan te maken. De Dorpsraad snapt dat evenmin:

Volgens Mirjam Gosen draait het allemaal om vertrouwen, en dat vertrouwen is 'geschaad.' Dat is ook de reden dat de Dorpsraad en de Stichting IJmondig mét de provincie de noodzaak van de dwangsommen trachtte duidelijk te maken.

Tata Steel wilde na de zitting niet reageren. Harsco hield het bij een korte verklaring op papier waarin het bedrijf onder meer stelt 'samen te werken met Tata Steel aan verbeteringen om het stof te verminderen en dat zullen we blijven doen om daarmee onze ecologische voetafdruk nog verder te verminderen'.

De rechter besloot met de uitspraak dat het 'een hele kluif' wordt om over zes weken uitspraak te doen, zoals het plan was, en daardoor te verwachten dat het vonnis pas over twaalf weken volgt.