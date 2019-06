Waar we in Noord-Holland zouden wonen als geld geen rol zou spelen

NOORD-HOLLAND - De plaats, de buurt en de straat waarin je woont, zegt veel over je financiële situatie. Maar waar zouden we wonen als geld geen rol speelt? Elsevier Weekblad zocht - zoals ieder jaar - uit waar in Nederland het goed, waar het beter en waar het het best wonen is. En in de lijst scoort Noord-Holland opvallend goed.

De Gelderse gemeente Rozendaal staat weliswaar bovenaan de lijst met gemeenten waar Nederlanders het liefst zouden wonen, de helft van de top-10 wordt bezet door Noord-Hollandse gemeenten.

Rozendaal wordt op de voet gevolgd door Laren (2) Heemstede (3) en Bloemendaal (4). De nummers 5, 6, en 7 zijn de Zuid-Hollandse gemeenten Wassenaar, Oegstgeest en Voorschoten, maar op de plaatsen 8 en 9 vinden we weer twee Noord-Hollandse gemeenten, te weten Gooise Meren en Blaricum.

Hoe scoort jouw gemeente?

Benieuwd naar je eigen of een andere gemeente? Gebruik Elseviers kaart van Noord-Holland en klik de betreffende gemeente aan.

Met 12 Noord-Hollandse gemeenten in de top-50 scoort onze provincie beter dan welke andere provincie dan ook. Naast de hierboven genoemde gemeenten behoren ook Edam-Volendam (12), Heiloo (14), Amstelveen (16), Landsmeer (21), Castricum (22), Bergen (31) en Haarlem (38) bij de 50 beste gemeenten.

De beste buurten

Met zulke cijfers kun je bijna niet anders dan trots zijn op Noord-Holland. Toch kan het nog beter, zo blijkt uit Elseviers analyse van 9.500 buurten. Van de 50 beste buurten in Nederland, liggen er maar liefst 31 in Noord-Holland. Sterker nog: op drie Wassenaarse buurten na is de top-15 volledig Noord-Hollands.

Als geld geen rol zou spelen, zouden we het liefst in de chique Larense buurt Zwarte Berg wonen. Volgens Elsevier heeft de gemiddelde Nederlander daarmee 'een dure smaak'. Om je een indruk te geven: slechts 1 procent van de jonge Nederlandse gezinnen kan zich een woning in Laren veroorloven, voor Zwarte Berg ligt dat percentage nog lager.

Behalve de deftige Larense buurt, staan ook de buurten Koedijk (2) en Bredius-West (3) in Gooise Meren, Flevo (4) in Huizen, Blockhovepark (6) in Heiloo, Overveen (7) en Aerdenhout-Centrum (9) in Bloemendaal en Oostereng (10) in Laren in de top-10.

De beste steden

Nemen we uitsluitend steden in ogenschouw, blijkt Noord-Holland minder dominant. Amsterdam heeft de beste binnenstad van Nederland, maar is daarmee direct de enige Noord-Hollandse binnenstad in de top-5. Zwolle, Utrecht, Groningen en Maastricht maken het rijtje compleet.

Ook de leefbaarste stad van Nederland ligt in Noord-Holland. Met als topbuurt Zuiderhout is Haarlem de nummer één, op d evoet gevolgd door Groningen en Amersfoort. Ook in Amsterdam (4), Alkmaar (5), Hilversum (10) is het - voor een stad - goed wonen.

De beste regio's

Behalve steden, gemeenten en buurten zijn ook regio's onder de loep genomen. En wat blijkt? De regio Haarlem en omgeving staat garant voor het meeste woongenot. Dankzij een hoge score op basisvoorzieningen als winkels, scholen, plusvoorzieningen als winkels en horeca, veel natuur en een goede bereikbaar, blinkt de regio Haarlem uit.

Andere Noord-Hollandse regio's in de top-10 zijn Soest/Huizen e.o. (5), Hilversum e.o. (6), IJmond (8) en Amsterdam (10). Op de 43e plaatsstaat de Kop van Noord-Holland, waarmee die regio - ondanks de ruimte - slechts zes regio's achter zich laat.