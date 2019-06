Slingerapen verhuisd naar nieuw verblijf Artis

AMSTERDAM - (AT5) Na ruim een half jaar verbouwen is het nieuwe verblijf voor de slingerapen in Artis klaar. De apen slingeren sinds vandaag rond in hun gerenoveerde verblijf in de monumentale vijver.

Volgens Artis bevalt het nieuwe optrekje de slingerapen prima. Voorheen verbleven zij in het Zoogdierenhuis, maar nu mogen ze naar buiten. Het nieuwe verblijf bestaat uit twee eilanden en een houten binnenverblijf. Via touwen kunnen de apen van boom naar boom slingeren en van eiland naar eiland.

Hun nieuwe onderkomen moet ervoor zorgen dat de apen meer de ruimte krijgen om te klimmen. "In het nieuwe verblijf hebben de zwarte slingerapen meer ruimte en beschutting waardoor ze beter hun natuurlijke gedrag kunnen vertonen."