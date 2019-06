Integrale controle IJmuiden levert drie panden met drugs op

IJMUIDEN - Tijdens de integrale controle van de Omgevingsdienst IJmond, politie en douane is er in drie panden hennep aangetroffen. Dat laat een woordvoerster van de Omgevingsdienst aan NH Nieuws weten.

In een van de panden in het havengebied van IJmuiden zou het gaan om een 'professioneel ingerichte ruimte' voor de productie van hennep. Bij de andere locaties in het havengebied ging het om een inbeslagname van 2,5 en 1 kilo aan henneptoppen. Het is nog niet duidelijk of er daarbij ook personen zijn aangehouden.

Lees ook:Politie en douane kammen loodsen in haven IJmuiden uit: wietplantage ontdekt

Omgevingsdienst

Door de Omgevingsdienst werden tijdens de controle van ruim honderd panden ook overtredingen geconstateerd op het ontbreken of niet naleven van milieuvergunningen.

(Artikel gaat verder onder de video)



De woordvoerster van de Omgevingsdienst spreekt van een succesvolle samenwerking tussen de diensten, waar ook het OM en de Belastingdienst bij betrokken waren.