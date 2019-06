Tata Steel verder onder vuur om milieuvergunning: Inspectie stapt naar rechter

IJMUIDEN - Tata Steel is niet alleen onderwerp van een verhitte discussie over grafietregens, op de achtergrond speelt nog een heel andere discussie. De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) wil dat de provincie de milieuvergunning van de staalgigant aanpast zodat er minder stikstofoxiden worden uitgestoten. De provincie lijkt hier het nut niet van in te zien. Tot irritatie van de inspectie, die nu naar de beroepsrechter stapt.

Met de grafietregens is vrijwel iedereen bekend. Mede dankzij volhardende omwonenden van de staalfabriek staat het voorkomen van de stofwolken hoog op agenda bij Tata Steel. Zo werd er onlangs een roadmap gepresenteerd waarin stap voor stap de weg naar beterschap wordt beschreven.

ILT vindt dat Tata Steel ook moet onderzoeken hoe op dít moment de uitstoot van stikstofoxiden (NOx) in de pelletfabriek kan worden teruggedrongen.

Maar de provincie - die Tata Steel hiertoe min of meer kan dwingen door de milieuvergunning aan te passen - wil dit niet. Tegen dit besluit gaat de ILT vandaag in beroep bij de bestuursrechter.

"De provincie is wettelijk verplicht om milieuvergunningen regelmatig te actualiseren, zodat steeds de best beschikbare technieken door bedrijven worden toegepast. Zo moet de provincie ook de milieuvergunning van Tata Steel regelmatig tegen het licht houden", zo laat Inspecteur-generaal van de ILT Jan van den Bos weten.

Niet voor het eerst

In november 2018 ging de ILT ook al in beroep tegen het besluit van de provincie dat Tata Steel géén aanvullende maatregelen hoeft te nemen om de NOx-uitstoot terug te brengen naar Europese normen. Deze zaak loopt nog.