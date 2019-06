Havenfestival IJmuiden staat voor de deur: dit zijn de cijfers

IJMUIDEN - Morgen barst het Havenfestival IJmuiden weer los. Twee dagen lang staat de Trawlerkade volledig in het teken van kunst en cultuur, de visserij en de havens. Naar verwachting loopt heel IJmuiden en omstreken weer uit voor het festival en de voorbereidingen zijn dan ook in volle gang.

Voor het festival worden 50.000 (!) bierglazen van stal gehaald voor de geschatte 25.000 bezoekers. Als je liever een kop koffie drinkt, wordt er ook aan je gedacht. De organisatie laat 5.000 biologisch afbreekbare koffiebekers aanrukken.

Om al die glazen te kunnen vullen is er veertig meter bar beschikbaar, en staan er twaalf tenten en veertien zeecontainers op het terrein. Als na al die drankjes de natuur roept, kun je terecht in een van de veertig toiletten. Je rommel kun je weggooien in een van de honderd afvalbakken.

Het Havenfestival is op 29 en 30 juni. Klik hier voor het programma.