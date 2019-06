Grote brand in restaurant Amsterdam-Zuid: zestig brandweerlieden in touw

AMSTERDAM - Bij een grote brand in een Chinees restaurant aan het Europaplein in Amsterdam-Zuid is een gewonde gevallen. Met zestig manschappen en tien wagens probeert de brandweer het vuur onder controle te krijgen.

De brand lijkt te zijn ontstaan in de keuken van het restaurant. Dat gebeurde rond 12.20 uur, waarna het gebouw werd ontruimd. De bewoners van bovengelegen appartementen zijn geëvacueerd, net als het personeel van de dierenkliniek ernaast.

Een aanwezige liep brandwonden op, een ander ademde veel rook in. Ze zijn door ambulancepersoneel behandeld.

Rookontwikkeling

Op foto's is te zien dat er sprake is van flinke rookontwikkeling. De brandweer raadt omwonenden aan ramen en deuren gesloten te houden en mechanische ventilatie uit te schakelen.





Vanwege de brand stopt metro 52 (Noord/Zuid-lijn) tijdelijk niet op station Europaplein, zo meldt het GVB.

