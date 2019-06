Oud-medewerker verdacht van oplichting Honkbalweek voor 41.000 euro

HAARLEM - Het openbaar ministerie verdenkt oud-medewerker Hans K. van de Haarlemse Honkbalweek van oplichting. Hij zou in 2015 en 2016 voor 41.000 euro aan valse facturen hebben ingediend bij het sportevenement. De honkbalweek van 2016 eindigde met verlies. Daarna werd besloten te stoppen vanwege financiële tekorten. Rekeningen konden niet worden betaald.

Hans K. staat dinsdag voor de Haarlemse rechtbank. Officieel heet het dat hij tussen 25 februari 2015 en 4 juli 2016, al dan niet als lid van het uitvoerend comité, de Honkbalweek heeft opgelicht door valse facturen te sturen.

Een nieuw opgerichte stichting organiseerde in 2018 toch een nieuwe Honkbalweek. De nieuwe voorzitter Guus van Dee laat vandaag weten aan NH Nieuws dat de nieuwe stichting niets te maken heeft met de valse facturen. De Honkbalweek in 2018 was een succes en sloot af met positief saldo. Volgend jaar gaat de dertigste editie gewoon door.

De gemeente Haarlem betaalde 80.000 euro mee aan de doorstart van het tweejaarlijks honkbalevenement.