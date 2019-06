De Peiling: Faalt de bestrijding van de eikenprocessierups?

NOORD-HOLLAND - Veel gemeenten hebben moeite met de bestrijding van de eikenprocessierups. Het harige beestje zorgt voor behoorlijke overlast. Door het warme weer kruipen er recordaantallen rupsen rond. De aanpak schiet volgens deskundigen te kort. 'Het is pappen en nathouden'. Hoe gaat dat bij jou in de buurt?

tAanpak eikenprocessierups in mijn buurt faalt

Jeuk

De schatting is dat het aantal eikenprocessierupsen verdrievoudigd is ten opzichte van vorig jaar. De rupsen zijn 3 centimeter lang en verplaatsen zich in grote groepen. De brandharen, die zich door de lucht verspreiden, kunnen flinke irritatie aan huid of longen veroorzaken bij mens en dier.

Maatregelen

Het probleem is volgens deskundigen goed te ondervangen als er van tevoren maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld door nesten voor de zomer preventief te besproeien. Maar voor veel gemeenten is de bestrijding van de eikenprocessierups een sluitpost. In het verleden was er een landelijk beleid, dat zijn vruchten afwierp.

Rupsenbestrijders volgeboekt

Het landelijke eikenprocessieprotocol wordt sinds 2013 niet meer bijgehouden. Omdat er geen landelijke coördinatie is, zijn er ook geen harde cijfers van de landelijke overlast; gemeenten en provincies bepalen zelf hun beleid als het gaat om de aanpak van de rupsen. Bedrijven die de rupsen bestrijden, zijn de komende weken volgeboekt. Gemeenten en provincies zetten veel extra rupsenbestrijders in. Maar dit heeft maar ten dele effect. Als de haartjes eenmaal in de lucht zitten, zijn ze lastig meer weg te krijgen.

Economische gevolgen

"Het wordt tijd dat de bestrijding van de rups landelijk wordt gecoördineerd", zegt insectenexpert Arnold van Vliet van de Wageningen Universiteit tegen Nu.nl. "Dit probleem gaat niet meer weg. Dat heeft economische gevolgen, bijvoorbeeld voor campings en recreatiebedrijven. Er is onduidelijkheid over de voedselveiligheid, want brandharen komen ook op gewassen terecht. Maar betrokken ministeries en diensten geven er tot nu toe geen prioriteit aan."

Pappen en nathouden

Henk Jans, medisch adviseur en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Medische Milieukunde spreekt van "pappen en nathouden". "De overheid wil niet accepteren dat het aanpakken van dit probleem tijd, capaciteit en geld gaat kosten."

Stroomlijnen

Landbouwminister Carola Schouten wil de informatie die gemeenten krijgen over de rups beter gaan stroomlijnen. De minister wil dat er één landelijk punt komt waar gemeenten al hun vragen kunnen stellen. Waarschijnlijk wordt dat het Kennis- en Adviescentrum Dierplagen.

Wat vind jij?

