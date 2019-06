Politie Den Helder rukt uit voor loeiende fietsbel

DEN HELDER - De politie van Den Helder kreeg vanmorgen in alle vroegte een melding over een alarm dat ergens afging aan de Cornelis Houtmanstraat. Twee politieagenten reden meteen naar de straat toe, je weet immers nooit of er misschien is ingebroken of iemand dringend hulp nodig heeft.

Bij aankomt was het luide alarm snel gevonden. Geen inbraak of een persoon in nood, maar een loeiende fietsbel op een kinderfiets bleek het geval. Met een simpele druk op de knop hebben de agenten het 'alarm' uitgezet.

Gelukkig konden de agenten lachen om de melding: "Of dit nou een dolletje met de politie of een serieuze melding is geweest weten wij niet... Wij vonden het in ieder geval erg grappig!", valt er te lezen op Facebook.