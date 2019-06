Nog een monsterfile: stenen op de weg veroorzaken enorme vertraging op A1

EEMNES - Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort is een grote file ontstaan. Het wegdek ligt bezaaid met stenen en het verkeer kan er daarom maar mondjesmaat langs.

Het is niet de eerste grote file van vandaag die met stenen te maken heeft. Rijkswaterstaat moest vanmorgen in alle vroegte op de A4 drie rijbanen afsluiten om steentjes die waren achtergebleven na werkzaamheden op te ruimen.

Nu is het op de A1 ook mis. De vertraging is op dit moment meer dan anderhalf uur en lijkt op te lopen. Op foto's is te zien dat allebei de rijstroken afgesloten zijn en het verkeer er maar mondjesmaat langs kan. Het is nog onduideiljk hoe de stenen op de weg terecht zijn gekomen.

Mensen die richting Amersfoort willen reizen, worden aangeraden om te rijden via Almere.