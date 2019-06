Loosdrecht heeft dé uitkomst voor luie fietser

LOOSDRECHT - Voor de fietsers die altijd al een keer met de fiets de plassen hebben willen oversteken - of gewoon voor de luie fietser - is er nu een uitkomst: de fietsboot. De boot brengt je van Oud-Loosdrecht, via eiland Markus Pos, naar Nieuw-Loosdrecht. Zo snijd je een heel stuk af en kom je op een eilandje waar je normaal alleen met de boot kan komen.

"Op deze manier maken we eiland Markus Pos toegankelijk voor mensen die geen bootje hebben. Die kunnen dan ook een paar uurtjes even genieten van de rust van dit eilandje en de mooie omgeving hier midden op de plas", vertelt initiatiefnemer Leo Vonk.

Afsnijden

Daarnaast is het een goede afsnijdroute. "Voor de hele fietsroute is het ook wel een goed stuk om af te snijden. Je ziet daar toch de plassen niet en er is nauweljks een echt goed fietspad. Dus het is prachtig om dan een stukje over het water te gaan."

Leo heeft al een fietsboot op de Vecht en toen hij werd gevraagd om er ook eentje op Loosdrecht op te zetten, hoefde hij niet lang na te denken. Ook al ging het niet altijd zonder slag of stoot. "Je denkt dan even van 'we gaan een bootje heen en weer laten varen'. Maar er komt ontzettend veel bij kijken", vertelt Leo.

Even niet meer met pensioen

Hij legt uit: "Zo'n boot moet aan technische eisen voldoen, de halte bebording moet gemaakt worden, er moeten vormgevers aan te passen komen. Je moet afspraken maken met gemeente en plassenschap." Oftewel, Leo en de vrijwilligers hadden er een nieuwe baan bij en waren even niet meer met pensioen.

Maar het is allemaal gelukt en ze zijn er klaar voor. Zaterdag is de eerste afvaart en ze zullen de hele zomer vijf keer per dag varen. "We waren van de week aan het oefenen om het traject te leren. Toen stonden er al mensen op de kade, terwijl we nog helemaal geen dienstregeling voerden. Dat is toch geweldig."

Logistieke puzzel

Het kan alleen nog maar ten onder gaan aan hun eigen succes. "Kijk, we mogen met de boot maar twaalf mensen vervoeren. En als we op het eilandje bij wijze van spreken 100 man afzetten, dan wordt het nog een logistieke klus om ze er allemaal af te krijgen. Dus het wordt nog een logistieke puzzel."

Hier vind je de dienstregeling van de fietsboot.