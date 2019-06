Hond Grover al anderhalf jaar vermist, maar lijkt toch weer gespot op Texel!

DE WAAL - De laatste zichtmelding was alweer maanden geleden, maar eergisteren was het weer zo ver: hond Grover zou gespot zijn in De Slufter op Texel.

Grover ontsnapte anderhalf jaar geleden kort aan de aandacht van zijn baas en zette het op een rennen. Sindsdien is hij een aantal keer vluchtig gespot, maar ondanks grote zoekacties, talloze flyers en zelfs door gebieden wandelen met een loopse hond, is hij nog niet terug bij zijn familie.

Heel Texel kijkt ondertussen uit naar Grover. Op de Facebookpagina die de eigenaren hebben opgericht staan talloze berichten van mensen die aangeven dat ze meehelpen met zoeken. Sommigen kijken goed uit als ze een rondje lopen met hun eigen hond, anderen rijden regelmatig een rondje en kijken of ze de hond vanuit de auto kunnen spotten.

Vandaag lijkt er dan toch weer nieuwe hoop te zijn: Grover is gespot bij De Slufter, een gebied waar hij eerder ook al regelmatig gezien werd, aldus een bericht op de Facebookpagina 'Waar is onze Grover?' 'Graag blijven uitkijken in andere gebieden. Grover verplaatst zich veel'.

Na anderhalf jaar is de hond enorm verwilderd geraakt, is te lezen in de post. De eigenaren roepen dan ook met klem op de hond niet te benaderen maar alleen door te geven waar en wanneer hij gespot is.

