Toeteren, lichtsignalen en zelfs de sirene; dronken automobilist begrijpt stopteken niet

ZAANDAM - Een dronken 45-jarige vrouw uit Zaandam heeft vannacht geleerd wat een stopteken precies betekent. Na meerdere verkeersovertredingen probeerde de politie haar aan de kant te krijgen, maar dit had nogal wat voeten in aarde. Na meerdere signalen konden agenten de automobilist aanhouden.

De vrouw trok de aandacht van de agenten toen ze een inrijverbod negeerde en tegen de rijrichting in door een straat reed. Toen ze later ook over een fietspad reed waren de agenten, die de achtervolging hadden ingezet, het zat en zijn ze voor haar gaan rijden.

Het eerste stopteken werd alleen genegeerd, de vrouw ging met een boogje om de agenten heen. De agenten zijn vervolgens achter haar gaan rijden en hebben nogmaals een stopteken gegeven. "Na een boel toeteren, lichtsignalen en kort de sirene aan te doen was de boodschap duidelijk: STOP POLITIE betekent dus stoppen", vertelt een agent op Facebook.

Ondanks legitimatie van de agenten bleef de vrouw zich afvragen of ze nou van de politie of de brandweer waren. Omdat er een sterke alcohollucht van de vrouw afkwam, besloten ze haar te laten blazen en bleek ze te veel gedronken te hebben om achter het stuur te kruipen. Op het bureau blies ze uiteindelijk ruim vier keer de toegestane hoeveelheid alcohol.

Haar rijbewijs is ingenomen en de vrouw moet voor de rechter verschijnen. Daarnaast heeft ze een flinke boete gekregen voor het negeren van een verkeersbord, rijden over een fietspad en het negeren van een stopteken. "Ze zal wel in zak en as zijn. Wie zijn billen brandt...", grapt de agent op Facebook.