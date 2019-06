Vrouw gewond bij autobrand na blussen met tuinslang

HAARLEM - In Haarlem is vannacht een auto uitgebrand. Hierbij zou een vrouw gewond zijn geraakt, zij zou rook hebben ingeademd in nadat ze zelf probeerde de brand te blussen met een tuinslang.

Volgens getuigen zou de vrouw rook hebben ingeademd en daar veel last van hebben. Ze probeerde de brand zelf te blussen omdat er in de auto waardevol gereedschap lag, en de auto dichtbij een woning stond.

Lees ook: Buurt opgeschrikt door nachtelijke autobrand

De brand is uiteindelijk beperkt gebleven tot de auto. Het gereedschap kon gered worden.

Er zou mogelijk sprake zijn van brandstichting, waar de forensische opsporing vanochtend onderzoek naar doet.