Brand in CV-ruimte verzorgingstehuis Bovenkarspel

BOVENKARSPEL - In de CV-ruimte van een verzorgingstehuis in Bovenkarspel is vannacht rond half één brand uitgebroken.

Volgens een brandweerofficier was er rook in de ruimte. Door de schade is de centrale CV-ruimte buiten werking en hebben de bewoners van het verzorgingstehuis geen warm water.

Niemand hoefde het pand te verlaten, door brandpreventie was de CV-ruimte goed afgesloten en kon de rook zich niet verspreiden naar de appartementen.