Verrassingsconcert in Velsen-Noord voor vindster gestolen muziekinstrumenten: "Kippenvel"

VELSEN-NOORD - Anneke Esselman (69) uit Velsen-Noord kon haar ogen woensdagavond niet geloven. De vindster van de gestolen instrumenten van het Haarlemse fanfarekorps 'Blij met Muziek' verwachtte slechts een bosje bloemen van het bestuur, maar werd verrast met een concert aan huis. "Hier krijg je kippenvel van."

Voor de muzikanten met een verstandelijke beperking was het verdriet op 13 juni groot, toen zij hoorden dat hun complete instrumentarium met aanhanger was verdwenen. Maar gelukkig was daar de oplettende Anneke uit Velsen-Noord die de trommels en blaasinstrumenten van de fanfare ongeschonden terugvond in een weiland aan de Noorderweg in Beverwijk. "Ik deed wat ik logisch vond en dat was de politie bellen", zegt ze kort na het verrassingsconcert. "Dit is wel even schrikken zo, maar ik vind het wel heel erg leuk dat ze dit doen hoor."

Lees ook: Gestolen instrumenten Haarlemse fanfarekorps 'ongeschonden' teruggevonden



Piet van der Lubbe, instructeur van de band, kan haar niet genoeg bedanken. De schade had anders opgelopen tot boven de 20.000 euro. "Chapeau dat die mevrouw zo razendsnel heeft gehandeld. Dat scheelt ons een hoop geld, en heel veel lol."

André Rieu

De andere spullen zoals de instrumentenkoffers en de aanhanger worden vergoed door een crowdfundingsactie en niemand minder dan André Rieu. "Het zou leuk zijn als we ook bij hem langs mogen komen voor een concert, want dan gaan we: zeker weten."