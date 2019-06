Stichting De Belklus krijgt nieuw voertuig om ouderen te helpen: "Heel blij mee!"

AMSTELVEEN - Dubbel feest voor De Belklus. De Amstelveense stichting bestaat 25 jaar én kreeg vandaag een gloednieuwe bus. Daarmee kunnen ze nog meer klusjes uitvoeren bij ouderen thuis.

De vorige bus van de stichting was nodig aan vervanging toe en dus werd er via sponsoren en een leaseplan een gloednieuw busje geregeld. "We zijn er ontzettend blij mee. Ik weet dat we hierdoor heel veel ouderen weer verder kunnen helpen", legt voorzitter Bob Out uit.

2500 klusjes per jaar

De Belklus komt in regio Amsterdam, Uithoorn en Amstelveen bij ouderen langs voor klusjes aan huis. Het ophangen van een lamp, een gordijnrail monteren of een televisie instellen. Jaarlijks zijn het zo'n 2.500 hand- en spandiensten.

Eén van die klanten is Marian Strack van Schijndel. "Ik woon alleen en er zijn bepaalde dingen die ik niet meer kan, bijvoorbeeld bovenop een ladder klimmen en iets aan het plafond vastdraaien. Dat red ik niet meer in m'n eentje en dan komt de Belklus."

De veertien vrijwilligers zijn blij met het cadeau. "Ik heb er wel zin in om met het busje te gaan rijden", aldus Kees. "Soms zien ze je aankomen. Dat vinden ze fantastisch. Ze zitten vaak al te wachten met de koffiepot."