Brug Afsluitdijk getroffen door storing: lange file richting Friesland

DEN OEVER - Vanwege een defect aan de draaibrug bij Kornwerderzand is de Afsluitdijk richting Friesland vanavond dicht. Rijkswaterstaat benadrukt dat de A7 richting Noord-Holland wel open is.

Omdat ook de A6 bij Emmeloord vanavond ook gestremd is, moet verkeer vanuit de Randstad richting Friesland gebruikmaken van de A28. Dat is een 'eind om', twittert Rijkswaterstaat.

Verkeer op de Afsluitdijk stond enige tijd vast, maar inmiddels zit er weer beweging in, zo meldt Rijkswaterstaat.

Verkeer richting Friesland is door Rijkswaterstaat over het brugdek en de weghelft richting Noord-Holland voorbij de brug geleid. Volgens Rijkswaterstaat staat er tussen Breezanddijk en de brug over de Lorentzsluis nog zo'n vier kilometer file.

Oplossing

Hoe lang de storing nog zal duren, is niet bekend. "We werken aan een oplossing", aldus Rijkswaterstaat.