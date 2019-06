23ste editie van Historisch Weekend Den Helder geeft ook jonge parels de ruimte

DEN HELDER - De 23ste editie van het Historisch Weekend begint morgen op Willemsoord. Traditioneel zullen het terrein en de kade's gevuld zijn met oude auto's, vrachtwagens en schepen. Maar voor het eerst mogen ook voer-en vaartuigen van ná 1975 mee doen. Dan moet het natuurlijk wel wat bijzonders zijn.

Piet van Doesburg heeft om een beetje in de sfeer te komen, zijn Porsche 365 uit 1962 alvast even op de Oude Rijkswerf neergezet "Ik mag dit weekend binnen staan in de stadshal. Dit is een mooi evenement. Daar moet je bij zijn met zo'n auto."

Schilderkunst

De organisatie is heel blij dat ze van theater de Kampanje de grote stadshal mag gebruiken. Er is namelijk nog een noviteit: naast alle ronkende motoren is er ook aandacht voor schilderkunst. In de hal komen dure klassiekers te staan bij schilderijen van oldtimers.

"Hier in Den Helder woont de kunstenaar Frans Hendriks", vertelt Jan Boshamer. "Die werkt zo minutieus dat het af en toe lijkt alsof je naar een foto kijkt. En het lijkt ons heel mooi om de combinatie te maken tussen zijn werken en een aantal zeer bijzondere auto's"

Youngtimers

Het is nu dus voor het eerst dat er ook ruimte is voor youngtimers van na 1975. "Het is voor het eerst dat we die grens loslaten. Er zijn heel veel auto's van na die tijd die echt de moeite waard zijn. We hopen eigenlijk dat ook veel jongeren met hun auto naar ons toe komen, gepimpt of niet"

Vanmiddag zullen de eerste deelnemers al hun plekje innemen op Willemsoord, maar het evenement begint zaterdagmorgen. Jaarlijks komen er zo'n 20.000 bezoekers op het Historisch Weekend.