Rico Verhoeven oog in oog met eigen wassen beeld

AMSTERDAM - In Madame Tussauds is vandaag het wassen beeld van Rico Verhoeven onthuld. De kickbokskampioen was daar zelf ook bij en nam een moment voor een traditionele staredown met zijn evenbeeld.

Madame Tussauds laat weten dat dit niet zomaar een wassen beeld is. Dit is namelijk het eerste wassen beeld dat kan bewegen. Zo kan het hoofd bewegen en met de ogen knipperen.

Rico Verhoeven laat via zijn Instagram weten het wassen beeld te gek te vinden en Madame Tussauds dankbaar te zijn. Het robotbeeld werd eind vorig jaar al aangekondigd. Afgelopen april werd bekend dat ook rapper Lil Kleine een wassen beeld krijgt.