Gevluchte automobilist gezocht na aanrijding Hilversumse fietsster

HILVERSUM - De politie zoekt de man die vorige week woensdag op het kruispunt van de Vaartweg met de Havenstraat een vrouw van haar fiets reed. De automobilist wisselde weliswaar een paar woorden met het slachtoffer, maar nadat hij een paar onderdelen van z'n auto had opgeraapt, vervolgde hij z'n weg.

Dat gebeurde rond 18.00 uur. De vrouw fietste vanaf de Kerkbrink de Vaartweg in toen ze op de kruising met de Havenstraat van achteren werd aangereden. Ze kwam met haar hoofd op straat terecht, en - zo bleek later in het ziekenhuis - brak bij de val een arm, schrijft de Hilversumse politie.

De bestuurder is dus wel even gestopt, maar ging er daarna vandoor zonder zijn gegevens achter te laten. Omdat het verlaten van de plaats van een ongeval strafbaar is, hoopt de politie hem alsnog te vinden. Een man die zich wél over het slachtoffer ontfermde, kan daarin van betekenis zijn.

De gezochte getuige is een man met een stevig postuur van circa 1,70 meter lang en 30 jaar oud. Van de doorrijder is alleen bekend dat hij in een donkerkleurige auto reed. Behalve met de getuige en de verdachte komt de politie ook graag in contact met andere getuigen van de aanrijding.