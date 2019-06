Corendon 'verzet zich met hand en tand' als Lelystad Airport in 2020 opengaat

SCHIPHOL - Touroperator en luchtvaartmaatschappij Corendon zal zich verzetten tegen de opening van Lelystad Airport als die - zoals gepland - in 2020 opengaat. Dat laat topman Steven van der Heiden weten aan NH Nieuws. Aanleiding voor het verzet is het uitstel van een Tweede Kamerdebat tot na de zomer, wat het voor Corendon nu nog onmogelijk maakt om vakantievluchten vanaf Lelystad te plannen.

Door luchtvaartverslaggever Doron Sajet

De Tweede Kamer stelt een belangrijk debat uit over de verplaatsing van vakantievluchten van Schiphol naar Lelystad Airport. Dat debat stond gepland voor volgende week woensdag, maar wordt nu over de zomer heen getild. Het uitstel leidt ertoe dat maatschappijen zoals Corendon geen zekerheid kunnen krijgen over het vluchtenschema.

De Tweede Kamer zou op woensdag 3 juli in debat gaan met minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat. Het is momenteel nog volstrekt onduidelijk of er vluchten van Schiphol naar Lelystad Airport kunnen worden verplaatst. Tot nu toe geeft Europese Commissie daar geen toestemming voor.

De Europese Commissie in Brussel heeft meer tijd nodig om de nieuwe plannen van het kabinet voor de luchthaven Lelystad te beoordelen. Het kabinet en de Tweede Kamer willen geen zelfstandige groei van Lelystad. Maar van Brussel mogen er niet alleen vluchten van Schiphol worden overgeplaatst, maar moet er ook ruimte komen voor nieuwe maatschappijen en vluchten.

Corendon

De opening van de luchthaven is al twee keer uitgesteld. Nu ook het debat weer is uitgesteld, en zekerheid daarmee langer op zich laat wachten, komt touroperator en vakantievlieger Corendon naar eigen zeggen in moeilijkheden.

De maatschappij moet voor oktober duidelijkheid hebben én geven hoe haar vakantievluchtschema eruit komt te zien. De vraag is of Corendon al vluchten vanaf Lelystad Airport kan inplannen.

Topman van Corendon, Steven van der Heijden, zag uitstel van het debat al lang aankomen. Hoe dan ook een planning maken voor 2020 is door uitstel van het Kamerdebat onmogelijk geworden, stelt hij. Corendon heeft vliegtuigen gestationeerd op Schiphol en Maastricht. Leystad Airport zou derde Nederlandse thuishaven worden.

Bizar

Van Der Heijden zegt dat hij het bizar zou vinden als minister Van Nieuwenhuizen toch zou besluiten Lelystad Airport in 2020 te openen. Volgens hem zou dat betekenen dat vakantievliegers zoals Corendon geen enkele mogelijkheid hebben om dan nog een operatie vanaf het veld te kunnen beginnen. Hij vreest dat de start- en landingsrechten naar andere prijsvechters als Ryanair zullen gaan.

Van Der Heijden neemt morgen contact op met het ministerie van Infrastructuur voor opheldering. Maar als de minister besluit de luchthaven in 2020 in gebruik te laten nemen, zal de Corendon-baas zich daar 'met hand en tand tegen verzetten'.