Stolpboerderij in Schardam totaal overwoekerd door klimop: "We houden gewoon van groen"

EDAM-VOLENDAM - Wie er langs rijdt heeft zomaar kans om 'm over het hoofd te zien: een wel heel bijzondere stolpboerderij in Schardam. Het bouwsel is van onder tot boven overwoekerd door klimop. Alleen aan de achterkant is op een klein stukje nog het pannendak te zien.

De stolp is een typisch Noord-Hollandse boerderij. Het is eigenlijk een pyramide met een vierkante onderkant. De stolp van eigenaar Dan Brown (niet de wereldberoemde schrijver) en zijn vrouw dateert van het eind van de 19e eeuw. Er hebben ooit koeien gestaan en de tuin was toen weiland.

Groen

Ongeveer vijftien jaar geleden kwam Dan in de stolp en hij heeft expres klimop aangepland om de boerderij te laten overwoekeren, met één duidelijke reden: "Wij houden gewoon van groen."

Lees ook: Actie voor behoud van stolpboerderijen: "Een icoon in het Noord-Hollands landschap"

De klimop zou schadelijk kunnen zijn voor de constructie, maar daar heeft Dan wat opgevonden: "Ik heb de hele constructie onder de pannen bedekt met extra stevig gewapend plastic. De houten omlijsting is afgetimmerd met red ceddar, dat hoef je verder niet te onderhouden." Op die manier kunnen de wortels en takken van de klimop geen schade aanrichten.

Isolatie

Sinds bijna het hele dak van de stolp door klimop is overwoekerd, merkt Dan nog een bjkomend voordeel: "Het is nu veel rustiger binnen. Vroeger had ik veel meer last van de langsdenderende treinen. Nu veel minder! Het is een perfectie isolatie."

Er is ook wel weer een nadeel te verzinnen: "Er bellen wel eens mensen aan die de tuin in willen en mijn huis willen bezichtigen. Toen ik jaren geleden eens in de krant had gestaan, kwamen ze met krant en al het tuinpad opgelopen. Dat is dus niet de bedoeling."