Rolstoelbusje vliegt in brand voor hoofdingang van ziekenhuis in Blaricum

BLARICUM - Op de parkeerplaats voor de hoofdingang van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum is een rolstoelbusje in brand gevlogen. Het voertuig is hierdoor zwaar beschadigd geraakt.

Het vuur brak vanmiddag rond 15.15 uur uit aan de voorkant van het busje. De brandweer wist de brand te blussen, maar kon niet voorkomen dat het voertuig total loss raakte.

Op afstand gehouden

Volgens een getuige trok de brand veel bekijks. Ziekenhuisbezoekers werden door de beveiliging op afstand gehouden.

Hoe de brand kon ontstaan, is niet duidelijk.