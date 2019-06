Paarse krokodil: Oostzaan blaast eigen festival af om vertraagde vergunningsaanvraag

OOSTZAAN - Het leek iedereen in Oostzaan zo'n leuk idee: een gezellig festival met lokale cultuur en sport. Verenigingen waren enthousiast en de gemeente stond er vierkant achter: sterker nog, als mede-initiatiefnemer wilde de gemeente aanstaande zondag de wethouder naar het Kerkplein sturen om het festival te openen.

Hij hoeft zondag niet te komen, want het festival gaat niet door. Omdat het festival niet op tijd was met het aanvragen van de vergunning, weigert de gemeente die af te geven. Opvallend, want het initiatief voor het festival komt mede van diezelfde gemeente.

Organisator Pim Beudeker legt uit hoe dat kon gebeuren. "Het idee om het festival te organiseren leefde er al een tijdje. Het was voor dit jaar de bedoeling om een proeffestival te houden en dan volgend jaar een echt, groot festival te organiseren. Dit jaar zouden de Oostzaners op het festival hun wensen voor volgend jaar kenbaar kunnen maken."

Langs elkaar werken

De organisatie kon echter pas met die aanvraag aan de slag toen de financiën rond waren. Beudeker: "Want ook het aanvragen van een vergunning kost geld". En dat bedrag - zo'n 3.000 euro voor de hele organisatie - werd pas toegezegd toen de termijn voor de aanvraag van de vergunning al was verstreken. Een kwestie van ambtelijke afdelingen die langs elkaar heen werken.

"Jammer en slordig", vindt Geudeke, want net als de andere organisatoren Mirieille Feddema van Dancing Days en Kees Spanjaardt van Boksteam De Ring heeft hij er veel tijd ingestoken.

Volgend jaar

Met de gemaakte kosten valt het volgens Geudeker wel mee. Wel zijn er veel flyers en affiches gedrukt en verspreid. Hij hoopt en verwacht wel dat het Oostzaanfestival volgend jaar wel doorgaat.