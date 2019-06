'Emotionele schade' na brandstichting gedenkpaal Spaarndam

SPAARNDAM - Wat bezielt iemand om een gedenkplek in brand te steken? Die vraag heeft Ben Keesom zich de afgelopen dagen regelmatig gesteld. Het door hem gecreëerde monumentje ter nagedachtenis aan zijn ouders en broer aan de oever van Zijkanaal B bleek met de grond gelijkgemaakt.

Het gat waar de gedenkpaal met de namen van zijn ouders en broer in stond, is nu gevuld met as. Er is niets meer van over, en dat maakt hem woest. "Vandalen hebben het paaltje helemaal gesloopt en in brand gestoken", vertelt hij. "Alles is kapot. Wie doet nou zoiets?"

Op die vraag heeft hij geen antwoord. Hij vermoedt dat het jongeren zijn geweest, die regelmatig in het gebied rondhangen.

Lees ook: In de fik gestoken gedenkpaal tot de grond toe afgebrand: "Hoe zielig en kansloos ben je?"

Hij hoopt dat dit verhaal de dader bereikt en de gevolgen van de misdaad tot hem of haar doordringen. "Wie dit gedaan heeft moet zich maar eens achter de oren krabben", klinkt het boos. "Je richt hier emotionele schade mee aan. Het is gedaan voor onze ouders en overleden broer."

Pittoreske plek

De plek van het kleine monument heeft voor de familie een symbolische waarde. Het gezin heeft jaren gevaren op het aangrenzende IJ. "Het is een pittoreske plek waar mensen graag komen."

Het was de bedoeling dat minimaal één keer per jaar de hele familie bij de gedenkplek zou stilstaan bij hun overleden naasten. Dat is niet gelukt, want het monument heeft slechts twee maanden aan de waterkant mogen staan.

Nieuw paaltje

Dat het blijkbaar nodig is om een dierbaar monumentje te moeten beschermen tegen vandalen, doet hem pijn. Toch wil hij de plek niet opgeven.



"Ik zal hier met dezelfde intentie een nieuw monumentje neerzetten, of van steen, of van staal", zegt hij. "Ik denk dat niets vandalismebestendig is, maar ik zal mijn stinkende best doen iets neer te zetten wat dat wel is."