Beginnend rapper noemt zich Anne Frank en haalt woede op de hals

AMSTERDAM - "Als ik naar je braadworst kijk, word ik spontaan veganist." Het is één van de teksten die beginnend rapper Anne Frank in haar repertoire heeft staan. Dat de rapper dezelfde naam draagt als het wereldberoemde oorlogsslachtoffer is geen toeval: ze heeft bewust voor 'Anne Frank' als artiestennaam gekozen. Dit zorgt voor ophef en doodsbedreigingen.

Tegenover Het Parool vertelt rapper Anne Frank dat haar artiestennaamkeuze niet slecht bedoeld is. "De echte reden dat ik voor deze naam heb gekozen, is omdat ik altijd zo werd genoemd. Sinds de ­basisschool is dat al mijn bijnaam. En toen las ik ook haar boeken. Ze is inspirerend, een voorbeeld van hoe je kunt leven in een ondraag­lijke situatie. Ik weet dat we niet in oorlog leven, maar vreedzaam is het in onze wereld ook niet", vertelt ze tegen het dagblad.

Teksten als 'Ik heb shit gestasht in Het Achterhuis' en 'Ik wil mijn pussy in je bek douwen' vallen sommigen mensen flink in het verkeerde keelgat. Volgens Het Parool zijn de eerste doodsbedreigingen op het adres van de rapper al binnen.

Luister hier naar een nummer met rapper Anne Frank.



De Anne Frank Stichting reageert als volgt tegenover de krant: "Het gebruik van de naam Anne Frank als artiestennaam is wat ons betreft niet echt gepast. Het getuigt van weinig ­inlevingsvermogen in de gevoelens van alle overlevenden van de Shoah en hun families."