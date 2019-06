Politie en douane kammen loodsen in haven IJmuiden uit: wietplantage ontdekt

IJMUIDEN - De politie heeft vanochtend bij een integrale controle van opslaglocaties in het havengebied van IJmuiden een hennepplantage ontdekt en ontmanteld.

Dat zegt een politieagent in de haven tegen NH Nieuwsverslaggever Dennis Mantz. Een politiewoordvoerder kan de ontdekking niet bevestigen, maar zegt wel dat de politie 'al de hele week met controles bezig is'. Vandaag is dat het geval bij panden aan de Rondweg en de Middenhavenstraat.

Behalve de politie zijn de Omgevingsdienst IJmond de gemeente Velsen, het OM, de douane en de belastingdienst bij de actie betrokken. Of er behalve de henneppplantage andere strafbare zaken zijn aangetroffen, is niet bekend. Evenmin is duidelijk of er voor de wietkwekerij een of meerdere verdachten zijn aangehouden.