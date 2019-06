Opnieuw twee criminelen levenslang de cel in voor liquidaties

AMSTERDAM - De rechtbank Gelderland heeft vanmiddag twee verdachten veroordeeld tot levenslange celstraffen voor hun aandeel in liquidaties in Krommenie en Kerkdriel. "Het gaat om gruwelijke en uitzonderlijke misdrijven", aldus de rechtbankvoorzitter.

Een van de veroordeelden is Omar Lkhorf, de broer van Youssef Lkhorf, slachtoffers van de beruchte schietpartij in de Staatsliedenbuurt, eind 2012.

Criminele afrekeningen

De tot levenslang veroordeelde verdachten -Omar Lkhorf en Hicham M.- zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij de liquidaties op Eaneas Lomp in Krommenie en Chahid Yakhlaf in Kerkdriel in 2015. Daarbij ziet de rechtbank in Omar Lkhorf de persoon die de schutters -Hicham M. en Mohamed H.- aanstuurde.

Laatstgenoemde schutter is veroordeeld tot de hoogste tijdelijke celstraf: dertig jaar. "Hij heeft volgens de rechtbank samen met anderen een persoon op gruwelijke wijze vermoord en geprobeerd om drie andere mensen te vermoorden." Toch krijgt hij een lagere straf, omdat de rechtbank hem één moord minder verwijt dan Omar en Hicham.

Mislukte moordpoging in Slotermeer

Volgens de rechtbank was het moordcommando, dat in verschillende samenstellingen opereerde, ook verantwoordelijk voor de mislukte aanslag op 'Hitler' A. op 3 april 2016 op de Burgemeester Vening Meineszlaan in Slotermeer. Die poging mislukte, omdat het vuurwapen het niet deed.

Overwinning voor justitie

De veroordelingen zijn een overwinning voor justitie in de jarenlange strijd tegen de georganiseerde misdaad. Vooral het onderlinge berichtenverkeer tussen criminelen speelt daarbij een belangrijke rol. Ook de verdachten in bovengenoemde liquidatiezaken communiceerden via Pretty Good Privacy (PGP).

Politie en justitie wisten de afgelopen jaren meerdere servers te kraken waarop deze berichten stonden opgeslagen. Ook in aanloop naar de liquidatie van crimineel Eaneas Lomp in Krommenie hielden de verdachten onderling een soort liveblog bij.