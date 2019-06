Politie doorzoekt park in Zaandam na moord in Amsterdam

ZAANDAM - In het Vijfhoekpark in Zaandam is de politie bezig met groot onderzoek. Agenten zoeken in het water onder meer naar kentekenplaten.

Die zouden afkomstig zijn van de zilverkleurige auto die vorige week als vluchtauto werd gebruikt na de moord op de Amsterdamse sportschoolhouder Saban Berk.

Berk werd in de avond van 17 juni op de Papaverweg doodgeschoten. De vermoedelijke dader ging er in een zilverkleurige BMW met Belgisch kenteken vandoor. De auto werd later op de avond zonder kentekenplaten gevonden in de Wibautstraat.