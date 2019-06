De Peiling: Te weinig passende woningen voor ouderen

NOORD-HOLLAND - Ouderenbond ANBO vindt dat er te weinig passende woningen zijn voor ouderen, terwijl de behoefte aan goede zorg alleen maar toeneemt door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met dementie. Moet de overheid dat beter regelen?

Lange termijn

De Tweede Kamer sprak gisteren over de verpleeghuiszorg. Het ging onder meer over de huidige tekorten aan plekken in verpleeghuizen. Maar ouderenbond ANBO vindt dat de overheid verder vooruit moet kijken. De komende jaren wordt de vraag naar goede zorg alleen maar groter.

Woningen

De ouderenbond zegt dat er veel meer passende woningen voor ouderen moeten worden gebouwd. Veel huisartsen zien ouderen in hun praktijk die nog zelfstandig thuis wonen, terwijl dat eigenlijk niet meer gaat. Steeds meer ouderen staan op een wachtlijst voor een verpleeghuis of aanleunwoning.

Maatschappelijk debat

De ANBO roept de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport op om een maatschappelijk debat te starten over wonen, welzijn en zorg voor de huidige en toekomstige ouderen in ons land. De Peiling begint dat 'maatschappelijk debat' vandaag alvast. Wat vind jij? Moeten er betere voorzieningen voor ouderen komen of is het juist goed om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven? We horen het graag van je!

