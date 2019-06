Henk rijdt Leeuwinnen achterna in befaamde Oranjebus: "Je weet waar je het voor doet"

UITHOORN - Als de Oranjeleeuwen of -leeuwinnen strijden voor een WK- of EK-titel, reist een groep Oranjefans trouw achter hen aan. Dat doen ze altijd - geheel in stijl - in een knaloranje bus. De bus rijdt nu door Frankrijk, waar de voetbaldames zaterdag de kwartfinale van het WK spelen. De Uithoornse Henk van Beek rijdt al sinds het begin in 2004 met de bus mee. "Ik vind het fascinerend. Ik vind het prachtig."

In 2003 wilden een vast groepje Oranjefans 'gewoon iets leuks' voor naar de wedstrijden. Ze kochten een oude, Engelse dubbeldekker, spoten die oranje en reden in 2004 richting het EK in Portugal. Daar viel de bus direct op. Voor de derde wedstrijd van Oranje werd er een mars naar het stadion georganiseerd. De bus mocht voorop: zij hadden muziek aan boord. "The rest is history", vertelt Henk van Beek over de bus die nu bij ieder WK en EK vooraan de mars te vinden is.

En dan bedoelt Henk ook echt ieder WK en EK: een WK in Zuid-Afrika of in Brazillië? Geen probleem. De Oranjebus wordt dan gewoon op de boot gezet naar het desbetreffende gastland. De bus rijdt deze middag richting Valenciennes, waar de Oranjeleeuwinnen zaterdag de kwartfinale tegen Italië spelen. "Ik ben groot fan van vrouwenvoetbal", vertelt Henk aan NH Nieuws.

Dat de bus van alle gemakken voorzien is, blijkt halverwege het gesprek. "Oh ja, lekker bakkie koffie!", zegt Henk ineens tegen busgenoot Harry. "We hebben een aggregaat aan boord voor de muziek", legt Henk uit, "daarom kunnen we ook lekker koffie zetten."

Miljoenen kilometers

De bus is een vast begrip geworden bij de Oranjesupporters. "De fans kennen ons", aldus Henk. "Zij weten dat we er zijn en dat we er veel moeite voor doen." Die moeite zit vooral in het onderhoud: de Engelse bus is 40 jaar oud en reed dertien jaar lang door Londen als lijnbus. Miljoenen kilometers staan hierdoor op de teller. "De versnellingsbak vervangen, de motor vervangen, de vloer vervangen: het zijn allemaal vrije zaterdagen", vertelt Henk.

De Oranjefan noemt het dan ook 'echt buffelen'. Grote reparaties kosten veel geld en worden uit eigen zak en met hulp van sponsoren betaald. Maar met een blik op de wedstrijd van gisteravond vindt de voetballiefhebber het allemaal waard. "Je weet gelijk waar je het allemaal voor doet."

'Onoverwinnelijk'

De spelers en speelsters van Oranje kunnen - en willen - ook niet meer om de bus heen. Lieke Martens schrijft er zelfs over in haar boek. Daarin vertelt ze dat ze bij het zien van de stoet mensen en de bus een enorme boost kreeg. "Een gevoel van onoverwinnelijkheid", schrijft de topvoetbalster.

Dat de bus er altijd staat, noemt Henk van Beek 'fascinerend'. Wat er ook moet gebeuren om de bus de weg op te krijgen, via Engelse busliefhebbers en door eigen techneuten binnen de voetbalfanscene is de Oranjebus altijd rijklaar. "We komen er altijd weer. Ik vind het prachtig."