Spaarne Gasthuis: "Door hitte ligt zomerdepressie op de loer"

HAARLEM - De hitte van de afgelopen dagen heeft een onverwachte uitwerking: een zomerdepressie ligt op de loer. Het Spaarne Gasthuis meldt dat zomerdepressie 'waarschijnlijk wordt uitgelokt door warme temperatuur'.

Tien procent van de mensen met een depressie heeft te maken met een 'seizoensgebonden component', legt psychiater Judith Godschalx-Dekker uit. Winterdepressie zijn bekender, maar badend in het zweet kan ook een depressie optreden. Volgens haar hebben 15.000 Nederlanders last van een zomerdepressie die door het weer wordt opgewekt.

Doorslapen

Zij omschrijft dat zomerdepressies deels anders zijn dan een winterdepressie. Patiënten zijn hun eetlust kwijt en vallen af. Ze hebben moeite met inslapen, doorslapen en zijn vaak te vroeg wakker. Patiënten met een winterdepressie eten juist meer en slapen meer. Zomerdepressies treden vaak op bij mensen die door de hitte bijvoorbeeld minder sporten, minder afspreken met anderen en mensen die gehinderd zijn door een lichamelijke handicap waardoor zij bijvoorbeeld niet op vakantie kunnen.

Wat sneu is, is dat zomerdepressies vaak voorspellen dat er later ook een winterdepressie gaat optreden, met de psychiater.

Onzeker

Zij geeft aan dat het niet wetenschappelijk is bewezen dat (zomer)depressies worden geprikkeld door gebruik van social media of het dragen van weinig verhullende kleding. Dat zou onzekerheid in de hand werken. Dit zijn niet-onderbouwde speculaties.