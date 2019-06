Hennepkwekerij gevonden in Alkmaars bedrijfspand

ALKMAAR - De politie heeft gisteren een hennepkwekerij gevonden in een bedrijfspand aan het Ruusbroechof in Alkmaar. Twee mannen zijn opgepakt.

Agenten vonden in het bedrijfspand ongeveer 300 planten. Er waren drie ruimtes in aanbouw waar de hennepplanten over verdeeld moesten worden. Bovendien was er sprake van diefstal van stroom.

Op het moment dat de politie het pand binnenviel, waren er twee mannen aanwezig. Zij zijn opgepakt. Het gaat om een 29-jarige man uit Purmerend en een 33-jarige man zonder vaste verblijfsplaats.

Hoe de politie de hennepkwekerij op het spoor kwam, is niet bekend.