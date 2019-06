Laatste Noord-Hollandse 'rode' koor De Stem des Volks stopt na 108 jaar

HILVERSUM - Het Hilversumse 'rode' koor De Stem des Volks stopt na 108 jaar door een gebrek aan leden. Voorzitter Machteld van der Ploeg vindt het jammer dat het koor moet stoppen. "Helaas zijn 23 leden te weinig om voort te bestaan en dat na 108 jaar." Gisteren gaf het koor een afscheidsconcert in de Morgensterkerk in Hilversum.

Een ander koorlid reageert nuchter. "Als er te weinig nieuwe mensen bij komen, houdt het op."

Het koor in Hilversum werd in 1911 opgericht onder de vlag van de toenmalige politieke partij SDAP (sociaal-democratische arbeiderspartij). Later ging dit over in de Partij van de Arbeid. De Stem des Volks werd regelmatig ingezet op politieke bijeenkomsten.

"De laatste jaren had ons koor nog meer dan 65 leden", zegt secretaris Wim Pardon. "Dat betekende een gezonde financiële situatie. Maar wellicht door het vasthouden van het 'rode' karakter, wat betekende dat er strijdliederen in het repertoire voorkwamen, werd het aantal leden niet groter."

Zo'n tien jaar geleden moest ook De Stem des Volks Amsterdam stoppen door een gebrek aan leden. Pardon: "In onze provincie is nu - met het stoppen van het Hilversumse koor - geen koor meer met deze achtergrond aanwezig."