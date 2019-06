Door hitte geplaagde Amsterdamse bruggen weer open

AMSTERDAM - Alle bruggen in Amsterdam zijn weer te bedienen. Door de hitte konden enkele bruggen in de hoofdstad gisteren niet meer open, wat gevolgen had voor het scheepvaartverkeer. Gisteravond kampten nog drie bruggen met problemen, maar inmiddels zijn ook die defecten verholpen.

Als het boven de 25 graden is, zetten de metalen kleppen van de brug uit. Die kunnen vast komen te zitten, waardoor de bruggen niet meer open of dicht kunnen.

Veel bruggen en kades in Amsterdam zijn oud en de afgelopen jaren slecht onderhouden. De constructies dateren uit de tijd van paard en wagen en de paardentram. Ze zijn niet ontworpen en gebouwd voor de zware belasting en het intensieve gebruik van tegenwoordig.

Leeghwaterbrug

Ook de Leeghwaterbrug in Alkmaar kampte gisteren met problemen. Door een defect kon de brug niet meer dicht. Het is niet duidelijk of dit te maken heeft met de hitte van de afgelopen dagen. Inmiddels is de brug weer gerepareerd.