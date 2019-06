Pleidooi voor terugkeer pitspoezen redt het niet

HAARLEM - Zijn pitspoezen seksistisch en niet meer van deze tijd? Niet wat de PVV in de Tweede Kamer betreft. De partij staat daarin een beetje alleen: een pleidooi voor de terugkeer van de schaars geklede dames aan de start bij autoraces, haalde het gisteren absoluut niet. Alleen de PVV, VVD, Forum voor Democratie en Denk stemden voor.

Toen de voorzitter van de Tweede Kamer de uitslag bekendmaakte, ontstond er geroezemoes in de Tweede Kamer. "De motie is verworpen. Tot grote teleurstelling, hoor ik", zei Khadija Arib.

Lees ook: Pvv wil pitspoezen terug tijdens formule 1

PVV'er Roy van Aalst vindt het niet normaal dat de pitspoezen niet meer mogen. De Formule 1-organisatie heeft de grid grils verboden en heeft ze uit de pits gehaald.

Betutteling

Onzin, zei Van Aalst eerder: "De beslissing is de zoveelste vorm van feministische betutteling. Pitspoezen horen net zo veel bij de Formule 1 als de auto’s. Alleen een enorme zeikerd kan een mooie vrouw als een probleem zien." In de motie staat dat de pitspoezen "net zo bij de Formule 1 horen als de auto's" en dat alleen een "enorme zeikerd of jaloerse social justice warrior een mooie vrouw als een probleem ziet".

Traditie

Schaars geklede vrouwen in strakke broeken horen nu eenmaal bij autoracen, redeneert het Tweede Kamerlid. Hij noemt het een mooie traditie die in ere moet worden hersteld. "De rest van de mensen vindt het prachtig. Het hoort bij de autosport."

Opleuken

Van de grote partijen is dus alleen de VVD het daarmee grondig eens. Volgens VVD-Kamerlid Heerema is het "een goede zaak", zei hij achteraf tegen de NOS, dat "dit soort meiden" evenementen als de Formule 1 "opleuken".

Een kwestie van geen onderscheid maken, vindt Heerema. "Vergelijk het met ronde-missen en cheerleaders". Al geeft hij toe: "de terminologie in de motie zou ik niet zelf gekozen hebben".