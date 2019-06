Texelse leerlingen doen flashmob voor kindvluchtelingen op Lesbos: "Zij zijn daar verdrietig"

TEXEL - Leerlingen van vrije school Stella Maris in Den Burg hebben vanmiddag op meerdere plekken flashmobs gehouden om geld in te zamelen voor kinderen in vluchtelingenkampen op het Griekse eiland Lesbos. De opbrengst gaat naar Connect by Music, een stichting die les geeft aan de kinderen en ze muziek laat maken.

De eerste flashmob werd aan boord van de Texelstroom van de Teso gehouden. Op weg van Texel naar Den Helder begon hun eerste verrassingsoptreden. In de lounge van het schip kwamen de kinderen één voor één te voorschijn. Na drie liedjes gingen ze met de pet rond. Eén van de leerlingen had koekjes gebakken voor de verkoop.

De leerlingen kwamen op het idee om geld in te zamelen nadat een muziekdocent op school had verteld over Connect by Music en de situatie in de vluchtelingenkampen. "Veel kinderen daar zijn nu een beetje verdrietig. Maar straks kunnen ze weer blij worden door muziekles", vertelt Rohan.

Vier optredens

Op de terugweg richting Texel deden de leerlingen van Stella Maris het trucje nog eens dunnetjes over. "We doen vandaag vier flashmobs. Nog één keer hier aan boord. Daarna naar Ecomare en dan naar de Stenen PLaats in Den Burg" vertelt Sep.