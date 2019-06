Vrouw daagt Amsterdamse brandweer uit voor spelletje 'wie het langst aan de ladder hangt'

AMSTERDAM - Het is bepaald geen alledaags gezicht: een man en een vrouw hangend aan een ladder van een brandweerwagen, boven het water. Het gebeurde gistermiddag in het Amsterdamse Oostelijk Havengebied nadat een voorbijkomende vrouw een brandweerman uitdaagde. "Een spontane actie."

Het was een uitzonderlijke situatie, benadrukt de woordvoerder van de brandweer tegen AT5. Maar het was mooi weer, en nu kon het."

Toejuichen

De brandweerlieden waren bij de Amsterdamse Veemkade om de brandveiligheid in het gebied te controleren toen ze werden aangesproken door de vrouw. "Ze wilde zich mogelijk aanmelden als beroepskracht bij de brandweer, zei ze. Dat juichen we toe. We willen graag meer vrouwen. Maar ze wilde wel meteen een uitdaging aangaan om zo lang mogelijk aan de ladder te hangen."

Dat lieten de brandweermannen zich geen twee keer zeggen. De auto werd naar de kade gereden, een van de brandweermannen trok z'n kleren uit en minutenlang hebben ze zo boven het water gehangen. Totdat de een van hen niet meer kon en in het water viel.

Wie de uitdaging won? De vrouw. "Hopelijk gaat ze nu ook daadwerkelijk solliciteren."