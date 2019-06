Auto brandt uit naast basisschool in Zaandam

ZAANDAM - Een bestelbusje is vanavond op de Klipperstraat in Zaandam in de fik gevlogen. Op foto's is te zien dat er weinig van de bus is overgebleven.

De bestelbus stond in de buurt van een basisschool. Een getuige meldt tegen NH Nieuws dat de gevel van de school niet beschadigd is geraakt.

Het is niet bekend hoe de bus in brand is gevlogen.