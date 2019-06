Amerikaanse vrachtvlieger vangt bot bij klachten over Schiphol

SCHIPHOL - Kalitta Air heeft bot gevangen met de in januari ingediende klacht tegen Schiphol, de slotcoördinator en de Nederlandse overheid. De Amerikaanse vrachtmaatschappij beklaagde zich in de VS over het verlies van start- en landingsrechten op Schiphol en eiste dat er sancties zouden worden opgelegd.

Dat meldt mediapartner Luchtvaartnieuws.nl. Doordat Kalitta minder dan tachtig procent van de toegewezen rechten op Schiphol gebruikte, werden die voor het afgelopen winterseizoen afgenomen. Daardoor was er geen plaats meer voor de luchtvaartmaatschappij op Schiphol, waardoor de vrachtvluchten moesten worden verplaatst naar het Belgische Oostende.

Lees ook: Boze Amerikaanse vrachtvlieger wil straf voor Schiphol en KLM

Kalitta diende daarop een klacht in bij het Amerikaanse Ministerie van Transport. Het bedrijf stelde dat de start- en landingsrechten onrechtmatig waren ingetrokken en dat de maatregel een schending was van de luchtvaartverdragen tussen de Europese Unie en de Verenigde Staten.

Afgewezen

Volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) heeft het Amerikaanse ministerie de klacht op 1 mei afgewezen. Volgens Van Nieuwenhuizen is er geen relatie tussen het luchtvaartverdrag en deze individuele kwestie. "Het is aan de luchtvaartmaatschappij zelf om een alternatieve oplossing te vinden om slots te verkrijgen", schrijft ze in een reactie op vragen van VVD-Kamerlid Remco Dijkstra.

Oneerlijke concurrentie in voordeel van KLM

Kalitta Air vond ook dat KLM en Transavia zich ook niet aan de strenge regels van Schiphol hebben gehouden, maar dat zij gespaard zijn gebleven. Het intrekken van de rechten van Kalitta is dan ook volgens de maatschappij opzettelijk gedaan om KLM en haar cargomaatschappij Martinair te bevoordelen.