Ook Rijksoverheid wil toezicht op Tata Steel opschalen: twee moties aangenomen

IJMUIDEN - De Rijksoverheid gaat onderzoeken hoe ze de Provincie Noord-Holland kan steunen in het verscherpen van het toezicht op Tata Steel. Dat blijkt uit twee aangenomen moties van GroenLinks-Kamerlid Suzanne Kröger.

Maanden, zo niet jaren, wordt de omgeving al geteisterd door de zo genoemde grafietregens. De zorgen van omwonenden laaiden na de publicatie van het RIVM-rapport op 4 juni weer flink op, want zo luidde de conclusie: de zware metalen zouden 'ongewenst' zijn en schadelijk voor kinderen die het door hand-mondcontact binnen zouden krijgen.

De Provincie Noord-Holland is het bevoegd gezag en gaat over de vergunningen.

GroenLinks stipte vanmiddag in de Tweede Kamer de zorgen van omwonenden nog eens aan over de grafietregens, maar ook over de NOx-emissies. De betrokken ministeries moeten na de Kamermeerderheid voor de eerste motie gaan onderzoeken hoe ze de Provincie en Omgevingsdienst kunnen ondersteunen om het toezicht te verscherpen. Voorts wil de Kamer ook onderzoek naar middelen om effectieve maatregelen af te dwingen.

ZZS-stoffen

Een andere motie gaat over emissies met 'zeer zorgwekkende stoffen', waarbij de provincie bij de Tata-vergunningen de gezondheidsgevolgen van deze ZZS-stoffen in kaart moet brengen. Dat gaat dan om onder meer het giftige lood dat ook gevonden werd in de veegmonsters die het RIVM heeft onderzocht.