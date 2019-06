Hilversumse wethouder vraagt Provincie opnieuw om financiering geluidsscherm A27

HILVERSUM - Wethouder Annette Wolthers heeft gedeputeerde Adnan Tekin uitgenodigd voor een gesprek om te praten over de financiering voor een geluidsscherm aan de A27. Bewoners strijden al lange tijd voor een geluidsscherm, maar niemand wil het betalen.

Wolthers schrijft in haar brief dat haar aandacht werd getrokken naar een gedeelte in het nieuwe coalitieakkoord over gezonde leefomgeving: "Het Rijk heeft de taak om voldoende geluidwerende maatregelen te nemen rond Rijkswegen. Wij trekken met gemeenten op om dit te borgen. In uitzonderlijke gevallen zijn we bereid om, in nauw overleg met onze partners, op knelpuntlocaties acute problemen op te lossen. Wij stellen hiervoor incidenteel middelen beschikbaar."

Al jaren strijden de buurtbewoners om erkenning van hun problemen. Sinds de A27 bij Hilversum bijna is verdubbeld, heeft de buurt veel last van het verkeer dat langs raast. "Ik word elke dag om een uur of vier wakker als de vrachtwagens langs denderen", vertelde bewoonster Loekie Verweij eerder tegen NH Nieuws.

De vraag is al bijna twee jaar wie het scherm gaat betalen. De gemeente heeft al eerder aan de Provincie gevraagd of ze wilde meebetalen aan het geluidsscherm, maar dat verzoek werd afgewezen omdat de norm niet wordt overschreven.

De wethouder ziet in het nieuwe coalitieakkoord nu toch een nieuwe mogelijkheid om met de gedeputeerde om de tafel te gaan.