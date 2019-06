102-jarige moet bijzondere rondleiding over zeesluis uitstellen vanwege hitte

VELSEN-NOORD - Het gaat te ver om te stellen dat Ed Roemer de dag van zijn leven zou gaan beleven, daarvoor heeft hij als 102-jarige al teveel mooie dingen mee gemaakt. Maar een feit is dat Roemer zich verheugde op de excursie die hij vandaag zou krijgen.

Op uitnodiging van Rijkswaterstaat en aannemer Open IJ zou de 100-plusser uit Velsen-Noord vandaag worden rondgeleid op de plek waar wordt gewerkt aan de nieuwe zeesluis. Een lang gekoesterde wens van de oud-Hoogovensman zou in vervulling gaan. Maar de temperatuur besliste anders.

Lees ook: Meer tegenslag bij bouw zeesluis IJmuiden: VolkerWessels zet miljoenen extra apart

Roemer wachtte lang - misschien dat het toch nog kon - maar voelde zich uiteindelijk niet goed genoeg om door de zinderende hitte over de bouwplaats te gaan sjouwen. "Jammer, ik was graag gegaan. Maar niks aan te doen. We stellen het gewoon twee weken uit."

Spelen met vriendjes

Roemer heeft een speciale band met de zeesluis. Op de plek waar wordt gewerkt aan de zeesluis speelde hij in de jaren 20 van de vorige eeuw met vriendjes. Het is een plek waar hij nog steeds graag komt, zeker nu er met groot materiaal aan de nieuwe sluis wordt gewerkt. Maar door de sluiting van de sluisroute over het kanaal kan hij er niks meer van zien. "En het duurt nog wel even voordat die route opengaat. Daarom was ik zo blij met deze uitnodiging."

Roemers allergrootste wens is erbij te zijn als de nieuwe sluis wordt geopend: begin 2022. "Dan moet ik het nog wel een tijdje volhouden. Maar aan mij zal het niet liggen."