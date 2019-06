Haarlemmers massaal op zoek naar verkoeling: "Er staat nog één verloren ventilator"

HAARLEM - Het warme weer heeft er vandaag voor gezorgd dat er verkoeling werd gezocht. Veel Haarlemmers waren in en rond het water te vinden, maar ook aan de elektronicazaken in de stad ging het warme weer niet voorbij.

De hitte zorgde voor een gekke situatie in de elektronicazaak van Peter Andrea. "Het is wel wat rustig", schetst hij het beeld van de dag. "Maar we verkopen ook ventilatoren en airco's. Er staat nu nog één verloren ventilator, een duurder exemplaar, maar het is voor de rest wel op."

Ook bij een andere zaak in de stad bleek er al flink ingekocht te zijn door mensen die op zoek waren naar verkoeling. Bij de zaak van Peter zijn ze ervan overtuigd aan het eind van de dag helemaal uitverkocht te zijn. "Morgen komt er weer wat binnen, maar ook de laatste is weg straks."

Bruggen

Op verschillende bruggen waren er groepen jongeren te vinden. Zij maakten plezier en sprongen onophoudelijk het water in. Voor sommigen was het puur om de waan van de dag te ontvluchten. "We hebben proefwerkweek", antwoordt Gijs Jansen op de vraag of hij geen school heeft. "Wij hebben nog geprobeerd te leren in de bibliotheek, maar dat gaat niet met dit weer."