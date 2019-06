In de fik gestoken gedenkpaal tot de grond toe afgebrand: "Hoe kansloos en zielig ben je?"

SPAARNDAM - Ter nagedachtenis aan zijn overleden ouders en broer plaatste Ben Keesom zo'n twee maanden geleden een gedenkpaaltje langs het Zijkanaal B in Spaarndam. Toen hij eind vorige week langsging om er een plantje neer te zetten, bleek het monumentje tot de grond toe afgebrand. "Ik ben er behoorlijk van ontdaan."

Boosheid voert de boventoon bij Ben, die het kunststof paaltje van de gemeente Velsen kreeg. "Ik had nooit verwacht dat vandalen het zo snel zouden slopen", vertelt hij tegen NH Nieuws. "Hier moet je echt moeite voor doen, dus dan moet je wel een ontiegelijke klootzak zijn."



Volgens Ben moeten de vandalen 'een brandbare stof' hebben gebruikt voor de brandstichting. "Want als je er een aansteker bij houdt, vliegt het niet in brand. "Zelfs de ijzeren schroeven waarmee ik het plaatje op het paaltje had bevestigd, waren verdwenen. Dus dat geeft wel aan hoe het gebrand heeft." Wat rest is een verschroeide plek in het gras.

Ook Bens dochter Claudia steekt haar verontwaardiging over het vandalisme niet onder stoelen of banken. "Hoe kansloos en zielig ben je als je het nodig vindt om ons gedenkpaaltje (van mijn oma, opa en oom) met benzine te overgieten, in de fik te steken en dus te slopen?", schreef ze gisteren op Facebook. "En dat terwijl het morgen de sterfdag van m'n opa is."

'Prachtig uitzicht'

Nadat Rie Keesom een kwart eeuw geleden overleed, bleef haar man Ben trouw hun favoriete plek in het Zijkanaal B opzoeken. "Je hebt daar prachtig uitzicht over het IJ", vertelt Ben. Ook Bens broer Hans vond het een prachtige plek, en had wel eens gezegd dat hij daar na zijn dood uitgestrooid en herdacht wilde worden. Begin 2018 overleed Hans aan de gevolgen van een aanrijding met een bus in Velserbroek.

"Het is maar goed dat ik het niet heb gezien...", zegt Ben over de brandstichting. Toch is hij inmiddels alweer bezig met een nieuwe herdenkplek. "Er komt een nieuwe, en als die ook gesloopt wordt, laat ik er één van staal maken."