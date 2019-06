Fans doffen zich op om rockgroep KISS voor de laatste keer te zien

AMSTERDAM - Ze wilden er koste wat het kost bij zijn, en dat is gelukt. Vanavond speelt rockband KISS in de Ziggo Dome en dat is de allerlaatste keer dat ze in Nederland te zien zijn. "Ik denk dat er veel mannen en vrouwen met zakdoekjes zullen rondlopen."

Na 45 jaar hangen de rockers van KISS hun gitaren aan de wilgen: de rockgroep stopt met touren. Voor veel fans was het daarom nu of nooit meer. Uit verschillende landen zijn ze naar Amsterdam gekomen om de groep nog een keer te zien.

AT5 maakte onderstaande reportage bij de Ziggo Dome

"In Frankrijk kon ik geen kaartjes meer krijgen, dus ik ben naar Nederland gekomen", zegt een man die zijn hele gezicht in de typerende KISS-stijl heeft geschminkt.

Spandoek

Anderen hebben zich weer uitgeleefd op een spandoek. "Die hebben we met 160 fans gemaakt", zegt een vrouw. "Zo willen we ze bedanken voor de heerlijke jaren goede rockmuziek. Er zullen wel wat traantjes vloeien, ja."